الإفتاء: الإسلام نهى عن سماع الشائعات ونشرها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أن الإسلام جفف منابع الشائعات بأن كلف المسلمين بالتثبت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر برد الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، "الحجرات: 6".

كما نهى الإسلام عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسمعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن، فقال تعالى: "لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" "التوبة: 47".