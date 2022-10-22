واعظات الأوقاف فى مسجد المرسى أبو العباس (صورة)

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، انطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات اليوم الثانى لمعسكر أبى بكر الصديق التثقيفى لواعظات الأوقاف المشاركات فى الأنشطة الدعوية المختلفة بالمساجد، والذى يعقد خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 22 أكتوبر 2022م.

ويضم المعسكر 36 واعظة، حاضر فيه الدكتور محمد محمود الصفتى وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور عبد الواحد محمد أبو حطب مدرس اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير الدعوة مديرية أوقاف الإسكندرية، وقدم للمحاضرات الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.