أندريه زكى يشهد رسامة شيوخ وشمامسة بالكنيسة الإنجيلية فى القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - كما شارك فى برنامج الاحتفال، القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فكرى، رئيس مجمع القاهرة، سنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المدارس، والقس إميل نبيل، راعى الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، والقس أمير إسحق، مدير مركز مرثا رؤى للعبادة، والقس أمير ثروت، راعى الكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس إكرام عطا، راعى الكنيسة الإنجيلية بالقطامية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ سامر منير، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة.

وخلال خطاب الحفل، قال رئيس الإنجيلية: "أشعر بفرح كبير بمشاركتى اليوم احتفال شعب الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، برسامة الشيخة الدكتورة سامية لويس، والشيخ صبرى بطرس، والشيخ نظمى لمعى، والشماسة ابتسام عبد الملاك، والشماسة سهام حبشى، والشماسة لويس بشارة، كما أتقدم بخالص التهنئة لجميع المرتسمين اليوم، ونصلى من أجل خدمة مباركة لكلمة الله والكنيسة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "التكافل والتكامل بيننا فى الخدمة يستوعب التوقعات والاختلافات والفوارق بين البشر، وبوحدة الكنيسة نستطيع أن نحقق الحلم المسيحى، وبناء مجتمع كنيسة الله، نصلى من أجل كنيسة قوية ومؤثرة".

كما شارك بالحضور سيادة النائب فريدى صفوت البياضى، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، والدكتور ماهر الضبع، أستاذ الطب النفسى بالجامعة الأمريكية، والشيخ يوسف ناثان، رئيس قسم الدراسات والأبحاث الكتابية بدار الكتاب المقدس، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الملى الإنجيلى العام.