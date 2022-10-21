إيه الجمال ده.. رسالة شكر للرئيس السيسى من أم مصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر تويتر تزامنا مع هاشتاج "رسالة شكر للرئيس"، الذى تصدر تويتر منذ قليل، تظهر فيه السيدة المصرية البسيطة وهى توجه الشكر للرئيس السيسى".
وقالت السيدة فى مقطع الفيديو: "يخليك ياريس علشان انت بنى آدم كويس ومحترم، ربنا يخليك ويعنيك، وربنا سبحانه وتعالى ينصرك".
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