وتابع رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة: عبر فضائية "etc": "هتشوفوا وهتسمعوا أوزان المشاركين فى الحوار الوطنى من كل ألوان الطيف فى مصر"، مؤكدا أن مجلس الأمناء يدرس مئات الأسماء من كل أطياف مصر السياسية والفكرية والتخصصات لكى يكونوا متحدثين ومقدمى أفكار فى جلسات الحوار الوطنى.
وأوضح أنه يتم الآن وضع جداول الأعمال لكل لجنة واختيار المتحدثين فيها، لافتا إلى أن كل أسبوع هناك محور له يوم للمناقشة، مؤكدا أن الحوار الوطنى جاد "واخد واقته عشان ينتهى إلى شىء محدد للوصول إلى أولويات العمل الوطنى".
وأشار إلى أن تصورات العمل الوطنى محددة، متابعا: "هناك من يحاولون انتحال صفة المتحدثين باسم الشعب المصرى، ولما سمعوا عن الحوار الوطنى جريوا عشان يشاركوا، ولكن المشاركة للجادين ومن يوافقون على ثورة 30 يونيو ولم يرتكب إرهاب".
وتابع: "هذا البلد لم ولن يحرك من خارجه، والتاريخ لا يصنع من جديد، البلد له قوام وتقاليد"، موجها رسالة للمشككين قائلا: "الحوار الوطنى مستمر وأوهامكم هتستمر إلى أن تنتهى إلى لا شىء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء رشوان لـ المشككين: الحوار الوطنى مستمر.. وأوهامكم ستنتهى إلى لا شىء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.