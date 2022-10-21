ضياء رشوان لـ المشككين: الحوار الوطنى مستمر.. وأوهامكم ستنتهى إلى لا شىء

جدة - نرمين السيد - قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد جلسته الـ11 الأسبوع الماضى، ويواصل إعداد جدول أعمال جاد جدا، يتضمن 19 لجنة فرعية ضمن 5 محاور رئيسية.





وتابع رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة: عبر فضائية "etc": "هتشوفوا وهتسمعوا أوزان المشاركين فى الحوار الوطنى من كل ألوان الطيف فى مصر"، مؤكدا أن مجلس الأمناء يدرس مئات الأسماء من كل أطياف مصر السياسية والفكرية والتخصصات لكى يكونوا متحدثين ومقدمى أفكار فى جلسات الحوار الوطنى.

وأوضح أنه يتم الآن وضع جداول الأعمال لكل لجنة واختيار المتحدثين فيها، لافتا إلى أن كل أسبوع هناك محور له يوم للمناقشة، مؤكدا أن الحوار الوطنى جاد "واخد واقته عشان ينتهى إلى شىء محدد للوصول إلى أولويات العمل الوطنى".

وأشار إلى أن تصورات العمل الوطنى محددة، متابعا: "هناك من يحاولون انتحال صفة المتحدثين باسم الشعب المصرى، ولما سمعوا عن الحوار الوطنى جريوا عشان يشاركوا، ولكن المشاركة للجادين ومن يوافقون على ثورة 30 يونيو ولم يرتكب إرهاب".

وتابع: "هذا البلد لم ولن يحرك من خارجه، والتاريخ لا يصنع من جديد، البلد له قوام وتقاليد"، موجها رسالة للمشككين قائلا: "الحوار الوطنى مستمر وأوهامكم هتستمر إلى أن تنتهى إلى لا شىء".