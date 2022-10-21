فى ندوة بمناسبة ذكرى العبور.. نسرين عبدالعزيز تتحدث عن أفلام وأغانى النصر

جدة - نرمين السيد - كان من بين المتحدثين الرئيسين بالندوة اللواء محى نوح، الحاصل على وسام نجمة سيناء، صاحب الشخصية الحقيقية التى جسدها الفنان أحمد عز فى فيلم "الممر"، وصائد الدبابات، محمد المصرى.

وتحدثت الدكتورة نسرين عبد العزيز، عن الدراما السينمائية والتليفزيونية، ودورها فى تجسيد انتصارات أكتوبر المجيدة، وأكثر الفترات التى تم فيها إنتاج الأعمال الوطنية، والفترات التى شهدت ركودا فيى الإنتاج.

كما تحدثت أستاذ الإعلام عن الأغنية الوطنية ودورها فى رفع الروح المعنوية للضباط والجنود وإشعال حماس المواطنين، وكيف جسدت ملحمة العبور، وأشهر من غنى ولحن وقام بكتابة هذه الأغانى، وكيف أنها لا تزال خالدة فى أذهان ووجدان المواطنين حتى الآن.

أدار الندوة الإعلامى خالد سعد، برئاسة عبير كامل، رئيس النادى.