مذكرات تفاهم ونقل خبرات.. أبرز نتائج زيارة رئيس الرعاية الصحية للسويد

جدة - نرمين السيد - كما رافقه المستشار أحمد عبدالرحيم، المستشار الدبلوماسى بالسفارة المصرية فى السويد، والسيد خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجارى بالسفارة السويدية فى القاهرة، ووفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، إضافة إلى أعضاء من البعثة الدبلوماسية المصرية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن نتائج الزيارة، شملت الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة السويدية لقطاع الصحة "SWECARE" للتعاون فى مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمى للخدمات، بالإضافة إلى الاتفاق مع مسئولين رفيعى المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحى بدولة السويد على 6 خطوات جادة، وتكوين مجموعات عمل مشتركة، لنقل التجارب الناجحة فى نظام الرعاية الصحية السويدى بمستواه العالمى المتقدم إلى مصر، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات ومجالات التعاون المشترك مع هيئة تنظيم قطاعى الصحة والرفاهية بالسويد "National Board of Healthcare and Welfare".

وأضافت الهيئة، أن نتائج الزيارة تضمنت الاتفاق على 3 اتفاقيات تعاون بين الهيئة وكبرى الشركات السويدية الرائدة فى مجالات الرعاية الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة، لتدريب مقدمى الخدمة الصحية على أحدث نظم وتقنيات الصحة العالمية، وهم، إنشاء أكاديمية تحت مسمى "EHA GETINGE ACADEMY" بالتعاون مع شركة جيتينج "GETINGE" لتدريب الأطباء والتمريض على النظم العالمية لمكافحة العدوى بالمستشفيات، وكذلك إنشاء مركز تدريبى متقدم لشركة إليكتا "ELEKTA" بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد للتدريب المستمر والمتقدم للأطباء، علاوة على التعاون مع مستشفى جامعة كارولينسكا "KAROLINSKA" للتدريب المستمر والمتقدم للأطباء أونلاين، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

وتابعت: أنه تم الاتفاق مع شركة إليكتا "ELEKTA" لتدريب الأطباء بمستشفيات الهيئة على أحدث التكنولوجيات المتطورة لتشخيص وعلاج الأورام بالجاما نايف، والاستئصال الدقيق للأورام بالأشعة، إضافة إلى الاتفاق مع أسترازينيكا "AstraZeneca" لاستمرار تدريب مقدمى الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتعزيز مفهوم الصيدلة الإكلينيكية بمصر.

وأضافت الهيئة، أنه تضمنت نتائج الزيارة، الاتفاق على التعاون لإطلاق مبادرتين صحيتين بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، للكشف المبكر عن الأمراض، وتماشيا مع جهود الدولة فى الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وتشمل الأولى إطلاق مبادرة صحية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمحافظات المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركة إليكتا "ELEKTA"، ومبادرة صحية أخرى بالتعاون مع شركة أسترازينيكا "AstraZeneca" للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وذلك فضلا عن استمرار التعاون مع أسترازينيكا بمبادرة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل.

واستكملت الهيئة، أنه شملت نتائج الزيارة، الاتفاق على برنامج للتوأمة بين أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وجراحات القلب والأورام وزراعة الأعضاء بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل مع نظيرهم بمستشفى جامعة كارولينسكا "KAROLINSKA"، ومنها مستشفيات "النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية، وشرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء".

وأضافت، أنه شملت الزيارة الاتفاق على التعاون مع شركة جيتينج "GETINGE" لنقل خبراتها فى الميكنة الكاملة لأقسام العمليات، وإدارة دورة المريض داخل تلك الأقسام بطريقة مميكنة لأقسام العمليات بمستشفيات الهيئة، إضافة إلى التعاون لتطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والتخدير والحضانات بالمستشفيات، وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات المتطورة، والتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزى بالمستشفيات.

وتابعت: أنه شملت الزيارة الاتفاق على التعاون مع شركة أسترازينيكا "AstraZeneca" فى مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، كل ذلك بما يعزز الاستفادة من خبرات كبرى المستشفيات والشركات السويدية لإنجاز مشروع رفع كفاءة الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولى طبقا للمعايير والأكواد العالمية ضمن استعدادات التأمين الطبى لمؤتمر المناخ ، وتعزيز جهود الدولة فى التشغيل الأخضر المستدام للمنشآت الصحية.

ولفتت الهيئة، إلى أن الزيارة تضمنت العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين والمستثمرين بكبرى الشركات السويدية الرائدة فى مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك، لتشجيعهم على الاستثمار بمجال الرعاية الصحية فى مصر، وفتح قنوات للتواصل لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، فى إطار سعى الهيئة لتصبح بوابة أفريقيا والشرق الأوسط فى القطاع الطبى ومستقبل الرعاية الصحية فى المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات والتجارب الناجحة الدولية إلى مستشفيات الهيئة، لتصبح أداة الدولة المصرية فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وتشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة بعد ما شهده قطاع الرعاية الصحية من طفرة نوعية، وما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من فرص غير متناهية للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، مما يسهم فى تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى دولة السويد، قد بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتى التقى خلالها بعدد من المسئولين رفيعى المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحى بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة "SWECARE"، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعى الصحة والرفاهية "National Board of Healthcare and Welfare"، بالإضافة إلى لقائه فى دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، علاوة على زيارته التفقدية لمستشفى جامعة كارولينسكا "KAROLINSKA"، وزياراته لعدد من الشركات السويدية الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومنها شركات "AstraZeneka، GETINGE، ELEKTA"، وتم خلال الزيارة بحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.