رسالة شكر للرئيس.. شاب لـ السيسى: إحنا معاك ودايما سندك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه العديد من المواطنين رسائل ملهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تزامنا مع تصدر هاشتاج "رسالة شكر للرئيس"، الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وقال حسن، أحد المواطنين عبر حسابه على تويتر: "سيادة الريس عبدالفتاح السيسى، إحنا معاك ياريس فى أى حاجة تعملها ومكملين وراك ودايما كده سند ليك ومعك فى أى حاجة"، واختتم حديثه بجملة "تحيا مصر". وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عبروا عن شكرهم للرئيس السيسى، لجهوده فى سبيل الارتقاء بالدولة المصرية وتحقيق التنمية فى جميع ربوع مصر، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

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