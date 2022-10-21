جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، انقطاع المياه عن مناطق "الشيخ هارون – مدخل كيما - عمارات كيما غرب - عزبة الحدود - وسط المدينة - أطلس - الجزيرة - كلية الهندسة - الحجعلاب - زاوية المصلوب وجزيرة المساعدة"، بمدينة أسوان، اعتبارا من الساعة 11 من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد عدد من خطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة أسوان. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن هذه المناطق فى أسوان الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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