هاشتاج «رسالة شكر للرئيس» يتصدر تويتر

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جدة - نرمين السيد - وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، لجهوده فى سبيل الارتقاء بالدولة المصرية وتحقيق التنمية فى جميع ربوع مصر.
كما أشاد الرواد، بالإنجازات التى تتحقق على أرض مصر، رغم التحديات التى يواجهها العالم أجمع من أزمة اقتصادية، خصوصا ما يتم بمبادرة "حياة كريمة" والتى انعكست بشكل إيجابى على مستوى حياة المواطنين فى الريف المصرى.
وأكد الرواد، أن ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية لم يتحقق على مدار 60 عاما، لا سيما وأن المواطن لمس ما يحدث فى العديد من الملفات "الصحة، التعليم، الإسكان، تطوير العشوائيات، مشروعات النقل، تطوير الموانئ، مشروعات صناعية، وغيرها من الملفات".
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