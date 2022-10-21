رسالة شكر للرئيس.. مواطن مصرى: كلنا فداه وفدى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن خلال الهاشتاج وجه آلاف من الشعب المصرى رسالة شكر ومحبة للرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال أحد المغردين فى فيديو عبر هاشتاج "رسالة شكر للرئيس": "إحنا بنساند سيادة الرئيس، وبنشكره جدا على كل المشاريع اللى قدمهالنا ومنها مشروع حياة كريمة، والقرى بقت زيها زى المدن مفيش فرق، والمشاريع دى كان نفسنا فيها من زمان، وكلنا فداه وفدى مصر"

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