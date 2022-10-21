حسام حسنى: مصر أدارت أزمة جائحة كورونا بشكل احترافى

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن أحدث البرتوكولات العلاجية لرفع المناعة لمواجهة العدوى الفيروسية، بالإضافة إلى المشاكل الصحية الناتجة عن ضعف المناعة.





وأوضح الدكتور حسام حسنى، خلال فعاليات إعلان أحدث البرتوكولات العلاجية المتعلقة بنقص فيتامين د لمواجهة ضعف المناعة، أنه تم توفير فيتامين "د"، لتعزيز المناعة خصوصا فى ظل جائحة كورونا.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية استطاعت إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل احترافى، متابعا: "الدولة استطاعت توفير جميع الأدوية التى طلبتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال وضع البروتوكولات، والتحديثات التى طرأت عليها خلال الموجات المختلفة لفيروس كورونا".

وأضاف أن مصر استطاعت تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا من خلال التعاون التام بين جميع الجهات المعنية من أطباء وأطقم التمريض، وكذلك الشركات الدوائية الكبرى التى دعمت الدولة بتوفير الأدوية المحلية والتى استطاعت تحقيق نتائج هائلة فى رفع معدلات الشفاء خلال الموجات المختلفة لكورونا.

وأوضحت الدكتورة شرين عبدالغفار، استاذ طب الأطفال ورئيس وحدة السكر بجامعة القاهرة، أن فيتامين "د" مهم فى الوقاية من مرض السكر، وفى حالة الإصابة بمرض السكر يقلل فيتامين "د" من مضاعفات المرض.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البليدى، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن فيتامين "د" يمكن الحصول عليه من مصادر متنوعة، منها الطبيعى وهو التعرض لأشعة الشمس، وبعض الأطعمة، وكذلك مجموعة من الأدوية التى يقوم بوصفها الطبيب.

وأضاف أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، أن هناك علاقة بين معدلات ارتفاع إصابة كورونا ونقص فيتامين "د"، لذلك بروتوكول علاج كورونا يرتكز بشكل كبير على الفيتامين، سواء من المصادر الطبيعة والأدوية، كفيتامين "د"، لذلك على المواطنين الحرص على معرفة أهمية فيتامين "د" خصوصا وأن كبار السن أكثر الفئات عرضة للإصابة لكورونا.

كما وجه أستاذ طب الأطفال، رسالة إلى السيدات الحوامل بضرورة الحصول على فيتامين "د"، لا سيما فى الـ 6 أشهر الأولى، حيث أن الطفل يستمد من الأم هذه الفيتامينات ومن ثم تشكيل الجهاز المناعى الخاص به لمواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية فيما بعد.