المترو: استمرار استخراج اشتراكات الطلبة.. ولا زيادة فى الأسعار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الاستمرار فى استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية حتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل المكاتب بالخطوط الثلاثة.





وأكدت الشركة، أنه لا يوجد زيادة فى أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة بجميع المراحل التعليمية فى المدارس والجامعات، وأن من يرغب فى استخراج الاشتراك عليه التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لجميع الطلاب سواء مدارس أو جامعات، على أن يقوم الطالب بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام ومحطة الوصول والاسم مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شؤون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب.

ويتم اعتماد الصورة على الاستمارة بختم الكلية أو المعهد أو المدرسة، بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة وختم الصورة الأخرى على الصورة من الخلف، أما عن استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة تستخرج من المنطقة التعليمية التابع لها الطالب وتختم بختم شعار الجمهورية، ويتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجهة الدراسية.

وأوضحت أن اشتراك الطلبة يستخرج من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط، وأن الاشتراك يستخرج لمدة 3 أشهر وهى تمثل فترة الترم الدراسى فقط.

ولفتت الشركة فى بيانها أنه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 سيتم عودة مواعيد التشغيل لجميع مكاتب الاشتراكات بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا كالسابق، بمحطات الخط الأول "حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة"، ومكاتب محطات الخط الثانى "كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب"، ومكاتب محطات الخط الثالث "العتبة 3 - العباسية - هليوبوليس - عدلى منصور".