استعدادات على قدم وساق لموسم الأمطار والسيول المحتملة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وكلف المحافظ - بحسب بيان، اليوم الجمعة - رؤساء المدن والمراكز والتنفيذيين بالاستعداد لفصل الشتاء، عبر تجهيز جميع مخرات السيول بمختلف المدن والمراكز والقرى.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة محسن الشامى، إنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة وتطهيرها، منها تطهير مخرات أسنا وهى الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادى، كما تم تبطين مخر سيل الكلابية.

وأضاف أنه تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكى والحسينات والعشر وبربخ ووادى عنان والندافين فى مركز الطود، وفى مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار والرزيقات والمحاميد، وفى مركز القرنة بالبر الغربى بالأقصر تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية، وفى مركز الزينية والذى يضم مدينتى الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضى لحجز وتخزين المياه، وفى مدينة الأقصر تابع رئيس مدينة الأقصر الدكتور على الشرابى، وسكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، استعدادات إدارة المياه والصرف لتطهير الشبكات وبالوعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى.

بدوره، أوضح مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحى أبو النجا عرابى أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال موسم الأمطار والسيول، حيث إن سقوط أمطار بكميات كثيرة ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة، والتى تستقبلها شبكات الصرف الصحى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه تم وضع خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ أثناء التعامل مع الأمطار.