حل أزمة الأعلاف الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والتى جاءت على النحو التالى: اتفاقية التسوية المزمع إبرامها مع شركة "فيوتشر بايب بى فى"، والتى ستسهم فى حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وهولندا، واتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وشركة "تكنيمونت الإيطالية"، واتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة "حكر أبو دومة".

بالإضافة إلى الموافقة على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع " بيت الوطن" "أراضى المصريين المقيمين بالخارج"، وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين فى المشروع ورغبات الكثيرين منهم فى طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية، وكذلك الموافقة على طرح المشروع للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكترونى، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قبل صدور هذا القرار، يُعدل مسمى كلية " الحاسبات والمعلومات" ليصبح "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى"، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة بمناسبة حملة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من الشركات العاملة فى مجال تنفيذ وانشاء أبراج تقوية شبكات المحمول؛ لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لعدد 152 مشروعاً فى 20 محافظة، مع اعتبار تلك المشروعات من مشروعات النفع العام.

وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "الجلسة الحادية والتسعين"، والتى عقدت بتاريخ 10 أكتوبر الجارى، لعدد 25 موضوعاً، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة، ناحية محافظتى أسوان وأسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 21.43 فدان ناحية خزان أسوان، لاستخدامها فى إقامة محطة مفاتيح بجهد 500 ك.ف، والثانية بمساحة 400 م2 ناحية أسيوط، وذلك لاستخدامها فى إقامة لوحة لتوزيع الكهرباء، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة 2500 م2 من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية مدينة الغردقة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ لاستخدامها فى إقامة محطة تخفيض ضغط غاز وإضافة الرائحة، والتى تخص خدمات الغاز الطبيعى، لتغذية مناطق: خليج مكادى، وسهل حشيش، وشرم الناقة، فى حين تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع فى مساحة 301.77 م2 تقريباً، من أملاك الدولة، بقرية شطورة ـ التابعة لمركز طهطا، بالمحافظة، وذلك لإقامة فرع لبنك مصر عليها، بما يسهم فى توفير الخدمة بصورة أقرب لمواطنى القرية والمناطق المجاورة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة والسكان لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك لكونها تستهدف ضبط النمو السكانى بهدف تقليل الأثر السلبى للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمنشآت المعهد القومى الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، وذلك بحضور وزيرى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، فضلاً عن اجتماع لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف فى السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن.

ووجه بأن يكون هناك تنسيق أسبوعى مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعياً، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وعدد من مسؤولى المدارس الفنية والحرفية، لاستعراض خطة النهوض بهذا النمط من التعليم، والتوسع فى المؤسسات التى تقدمه بمستوى متميز.

كما شملت الاجتماعات أيضا كما جاء فى التقرير، اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى جانب اجتماع لمتابعة الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادى، الذى سيعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجارى، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولى، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى الوزارات الثلاث، وصندوق مصر السيادى، فضلاً عن اجتماع لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الوادى الجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الوادى الجديد، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى حين تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضى والوحدات السكنية للمصريين العاملين فى الخارج، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، وموقف المشروعات القومية المشاركة فى تنفيذها، حيث أكد دور الهيئة فى تطوير الإنتاج المحلى وزيادة قدرته التنافسية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولى الهيئة، كما ترأس الاجتماع الاسبوعى، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل افتتاح مصنع الرمال السوداء، وأسبوع القاهرة للمياه، وفعاليات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير حول فعاليات القافلة الموسعة التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وجامعة طنطا، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، خدمة لأهالى محافظة شمال سيناء، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس جامعة طنطا، بالإضافة إلى استعراض تقرير أعدته وزيرة الثقافة بشأن تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مبادرة "صنايعية مصر" فى 10 أكتوبر الجارى.

كما شهد تدشين المرحلة الأولى من أول مشروع للدراجات التشاركية "كايرو بايك" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة "دروسوس"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ونواب المحافظ، والرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، وعدد من السفراء، وشركاء التنمية من البرنامج والمؤسسات المعنية، وكذلك شهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية، والتى تستهدف الأطفال والفئات من غير القادرين، من أجل تمكينهم من الانخراط فى المجتمع.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير اللقاء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل مشروعات تطوير ميناءى السخنة والعريش، والحملة الإعلامية للترويج للمنطقة الاقتصادية مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ، إلى جانب لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد حرص الدولة على التوسع فى تطبيق النماذج التعليمية التى تقدم تعليماً متميزاً لشريحة متوسطى الدخل، بالإضافة إلى لقاء مع سفير مملكة البحرين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله فى القاهرة، حيث أعرب عن تمنياته بالتوفيق لسفير البحرين خلال المرحلة المقبلة، متوجهاً له بالشكر على الجهود التى بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، خلال السنوات التى تولى فيها منصب سفير بلاده لدى مصر، فضلاً عن لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة جهود الوزارة فى توفير الأرز بالسوق المحلية، حيث وجه باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.