الجمعة.. الأوقاف تطلق مبادرة حق الوطن بجميع مساجد مصر

جدة - نرمين السيد - وتشمل المبادرة، خطبة الجمعة المقبلة، التى ستخصص للحديث عن "حق الوطن"، ويتبعها من السبت 29 أكتوبر إلى الأربعاء 2 نوفمبر، الأسبوع الدعوى وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر.
ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.
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