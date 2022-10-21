الجمعة.. الأوقاف تطلق مبادرة حق الوطن بجميع مساجد مصر

جدة - نرمين السيد - وتشمل المبادرة، خطبة الجمعة المقبلة، التى ستخصص للحديث عن "حق الوطن"، ويتبعها من السبت 29 أكتوبر إلى الأربعاء 2 نوفمبر، الأسبوع الدعوى وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر.

ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.