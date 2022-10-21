«تعاونيات الإسكان» تنظم جولة لعدد من الوزراء الأفارقة فى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، جولة ميدانية لعدد من وزراء الدول الإفريقية وعدد من ممثلى منظومة الإسكان التعاونى إلى مدينة العلمين الجديدة، بناء على توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار رئيس مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- فى بيان، اليوم الجمعة- أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعرف على أهم معالم المدينة ومتابعة الجهود المبذولة بالمشروعات التى تم الانتهاء منها، وتلك التى يجرى تنفيذها بالمدينة، وكان فى استقبال هذه الوفود رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة المهندس وائل سمير.

وشملت هذه الجولة زيارة مشروع وزارة الإسكان بالعلمين الجديدة، والبرج الأيقونى ضمن مشروع أبراج العلمين "الداون تاون"، والمنطقة التراثية، والممشى السياحى، ومنطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية.

واستهل الوفد الإفريقى الزيارة بالاطلاع على عرض كامل عن آخر التطورات لجميع المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، مشيدين بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة، ومتطلعين لزيادة أطر التعاون بين مصر وبلادهم فى المجالات كافة.

وأكد الدكتور المهندس حسام رزق رئيس العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، أن تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والخدمية والسياحية والصناعية، تهدف لتحقيق التنمية المستهدفة بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد الوفد الإفريقى، خلال الجولة، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الذى يضم مجموعة من الأبنية التعليمية والسكنية والبحثية، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وتم عرض فيلم تسجيلى لمدينة العلمين الجديدة، وكذاك قام طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بتقديم عرض تقديمى لأهم الأقسام والتخصصات بالأكاديمية.

وأشاد الوفد الإفريقى بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أنه يعد صرحا علميا كبيرا يطبق أحدث المعايير وأعلى جودة تعليمية.

وخلال زيارة الأكاديمية، أهدى الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، درع التميز للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال أيام مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، تم تقديم عرض عن أعمال الإنشاءات والإنجازات المعمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أجريت جولة تفقدية، بالعاصمة الإدارية، للتعرف على مشروعات الإسكان التى تم تنفيذها ومازال يجرى تنفيذ البعض الأخر منها، حيث شملت الجولة زيارة عدد من الأحياء ومدينة الثقافة والفنون والبرج الأيقونى.