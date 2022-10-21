ضبط متسولة ظهرت في مقطع فيديو تتعدى على طفلها بالإيذاء لاستجداء المارة بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أكتوبر 2022 05:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص حال حديثهم عن أم تتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته لإلحاق الأذى به وترفض علاجه ليتمكن من التسول وإستعطاف المارة اإستجدائهم.

بالفحص تبين ورود بلاغ لنجدة الطفل ضد والدته لتعديها عليه وتعذيبه وتحريضه على التسول،على الفور تم الإستجابة لفحص البلاغ وتحديد والدة الطفل وضبطها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.