مدبولى: حريصون على اختيار الأكفأ من المتقدمين فى اختبارات المعلمين

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن استعدادات الجهاز لعقد الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالى 60 ألفًا و719 متقدمًا توافرت فيهم الشروط، وذلك فى المسابقة التى تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة حريصة على اختيار الأكفاء والأجدر لشغل الوظيفة العامة فى الجهاز الإدارى، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشدداً على أن مركز تقييم القدرات والمسابقات يظل آلية محوكمة ومنضبطة تضمن تحقيق العدالة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرض، خاصة وأن اختبار المتقدمين للوظائف العامة يتم إلكترونيا بدون أى تدخل بشرى.

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمنى، الذى أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، وتليها محافظة الوادى الجديد فى 29 أكتوبر، ثم قنا يومى 30 و31 أكتوبر، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

وأضاف أنه من المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظتى الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومى 16 و 17 نوفمبر، والمنيا يومى 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر ، والفيوم 30 نوفمبر .

وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان فى الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتى شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر ، ومحافظة بنى سويف يومى 7 و 8 من الشهر نفسه ، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر ، ومحافظتى السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر ، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر ، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر ، وأخيراً القاهرة 14 ديسمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وأشار الشيخ إلى أن الإعلان عن المسابقة كان يوم 26 يونيو الماضى وذلك قبل فتح باب التقديم لمنح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة فى حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضى، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد فى المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوز التقديم الإلكترونى بأكثر من 11 مرة.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إنه من المقرر أن يخضع المتقدمون لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلى، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوى وآخر فى التخصص.

وأكد التقرير على أن عدد المتقدمين بلغ 89 ألفًا و394 متقدمًا، لم يتم قبول 28675 طلبا وقد تنوعت اسباب رفض تلك الطلبات ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة 68 بالمائة، وعدم مطابقة المستندات لشروط الاعلان بنسبة 27 بالمائة، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلًا على 2 بالمائة، وتوزعت النسبة المتبقية لأسباب الرفض ما بين عدم مطابقة الرقم القومى مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الاقامة المثبت بالرقم القومى مع المحافظة التى تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

وفى النهاية، أكد رئيس الجهاز على اهمية متابعة صفحة بوابة الوظائف الحكومية فهى مصدر المعلومات الوحيد الخاصة بكل متقدم لمعرفة موقف طلب التقديم ومواعيد الامتحانات وكذلك النتيجة، مع عدم الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية والتى تعد مصدرا للشائعات والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة.