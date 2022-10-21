خلال حملة مكبرة.. إزالة عدد من مخالفات البناء فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة، بمواصلة إزالة أعمال البناء المخالف والتصدى له بكل حزم والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.





وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم، أن حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع شن حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وتم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وبداخلها سملات خرسانية بالكينج بحرى شارع قرطبة، وإيقاف أعمال بناء مخالف شارع قرطبة متفرع من طريق الكافورى والتحفظ على عدد كمية من الحديد، وإزالة أسوار من الطوب الأبيض بالكينج بحرى على مساحة 100 م، فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية فلسطين. ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف شملت فك شدة خشبية بالعقار الكائن شارع ملك بالمندرة بحرى وإيقاف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بمنطقة العصافرة قبلى والتحفظ على معدات البناء المستخدمة فى المخالفة. وقام حى وسط برئاسة عزة سعد بحملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن شارع الناصر محمد عبارة عن بناء شخشيخه للأسانسير تم إزالتها فى الحال والتحفظ على كمية من الأسمنت وحديد التسليح. وشهد حى الجمرك برئاسة وليد البيلى، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالعقار 83 عثمان أباظه تقاطع ابن جبير - اللبان والتحفظ على كمية من الأسمنت.

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