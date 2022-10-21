جدة - نرمين السيد - نجح مطار الغردقة الدولى فى تجديد شهادة الترخيص من سلطة الطيران المدنى المصرى لمدة 3 سنوات جديدة حتى يوليو 2025، بعد اجتيازه للتفتيش من خلال لجنة من مفتشى سلطة الطيران المدنى.





وذكرت إدارة المطار - فى بيان اليوم الجمعة - أن تجديد شهادة الترخيص يعد إنجازا كبيرا يعكس حرص والتزام جميع العاملين بتطبيق نظام إدارة السلامة "SMS"، وتطبيق القواعد القياسية لتشريعات "annex 14" و"ECAR 139"، والتأكيد على وعى جميع العاملين بالمطار بثقافة السلامة، وتضافر كافة مجهودات العاملين بالمطار للحفاظ على هذا المستوى. يأتى ذلك فى إطار الدور المهم الذى تقوم به إدارات المطابقة والسلامة بالمطارات، والتأكيد على متابعتهم الدورية لكافة المعايير والمقاييس الدولية، ويعكس الدور المهم لسلطة الطيران المدنى فى تقديم الدعم للمطارات المصرية، والتأكد من تطبيق كافة التعليمات والتشريعات بشكل فعال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار الغردقة الدولى ينجح فى تجديد شهادة الترخيص لمدة 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.