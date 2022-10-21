إجراء 4 عمليات جراحية طارئة لمريض بمستشفى أبو حماد المركزى

جدة - نرمين السيد - استقبلت مستشفى أبو حماد المركزى حالة طوارئ محولة من محافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال التنسيق بين الغرفة المركزية لرعايات مصر، مع إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية والمستشفى، تعانى من إصابات خطيرة، إثر حادث تصادم مرورى، نتج عنه كسور فى عظام الحوض، وكسر بعظمة الفخذ، وانفصال كلى بالمثانة البولية عن قناة مجرى البول أدى إلى احتباس بولى، بالإضافة لنزيف داخلى بالبطن، وفصيلة دم نادرة (_O).





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات المحافظة، وتطوير منظومة العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ. وعلى الفور تم عمل الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة، والتنسيق مع بنك الدم التجميعى بمستشفى بلبيس المركزى لتوفير أكياس الدم المطلوبة من نفس الفصيلة، وتم تشكيل فريق طبى من جراحين المسالك، والعظام، والجراحات العامة، لإجراء 4 عمليات للمريض، كان أولها جراحة المسالك البولية الطارئة لتركيب قسطرة بولية فوق العانة، والثانية لإجراء استكشاف البطن والسيطرة على النزيف الداخلى، ثم تدخل أطباء العظام لإجراء عملية رد مفتوح مع تثبيت الكسر بالحق الحرقفى لعظام الحوض بواسطة شريحة ومسامير معدنية، وجراحة أخرى لتثبيت الكسر بعظمة الفخذ وذلك باستخدام مسمار نخاعى تشابكى، والمريض الآن بحالة مستقرة بعد دخوله لقسم العناية المركزة لتلقى العلاج والمتابعة الطبية اللازمة، بحسب بيان لصحة الشرقية. وتوجه وكيل الوزارة بالشكر لمدير عام الطب العلاجى بالمديرية، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وفريق العمل الطبى والفريق المعاون من التمريض والفنيين والعمال، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى، مثمنا إخلاصهم فى العمل وتواجدهم الدائم لدعم منظومة العمل بالطوارئ.

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