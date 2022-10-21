عاجل- #هندعم_السيسى_ل2030.. يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج #هندعم_السيسي_ل2030، موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج #هندعم_السيسي_ل2030، موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وامتلأ تويتر بالعديد من التغريدات المؤيدة للرئيس السيسى، وكتب أحد المغردين: لا خوف على وطن أنت رئيسه.

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