سفير مصر فى اليونان يبحث مع محافظ أثينا تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، بمحافظ مدينة أثينا، وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين العاصمتين القاهرة وأثينا، بما فى ذلك إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم للتآخى بين المدينتين.





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