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هشتاج معاك يا سيسى يتصدر تويتر

0 نشر
أحمد حمدى 2022-10-21 15:44 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد -  

معاك يا سيسى
معاك يا سيسى

 

وأشاد المغردون بالإنجازات غير المسبوقة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار السنوات الماضية، والتى شملت مشروعات فى الطرق والكبارى، سهلت حركة التجارة الداخلية، والإسكان الاجتماعى، الذى وفر آلاف الشقق للشباب، والمتزوجين، والأرامل، والمطلقات.

ولفتوا النظر إلى برامج دعم الأسر الأولى بالرعاية، من تكافل وكرامة، وغيرها، إضافة إلى المبادرة الأكبر من نوعها "حياة كريمة"، والتى تخدم حياة 60 مليون مصرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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