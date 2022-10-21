هشتاج معاك يا سيسى يتصدر تويتر

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جدة - نرمين السيد -
وأشاد المغردون بالإنجازات غير المسبوقة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار السنوات الماضية، والتى شملت مشروعات فى الطرق والكبارى، سهلت حركة التجارة الداخلية، والإسكان الاجتماعى، الذى وفر آلاف الشقق للشباب، والمتزوجين، والأرامل، والمطلقات.
ولفتوا النظر إلى برامج دعم الأسر الأولى بالرعاية، من تكافل وكرامة، وغيرها، إضافة إلى المبادرة الأكبر من نوعها "حياة كريمة"، والتى تخدم حياة 60 مليون مصرى.
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