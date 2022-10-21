طقس السبت ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 27 21
العاصمة الادارية 27 21
6 اكتوبر 28 20
بنهــــا 27 20
دمنهور 26 21
كفر الشيخ 26 20
المنصورة 28 22
دمياط 26 20
بورسعيد 27 21
الإسماعيلية 28 18
السويس 27 21
الزقازيق 27 21
شبين الكوم 27 21
طنطا 26 20
شلاتين 33 24
الاسكندرية 26 20
العلمين الجديدة 26 20
وادى النطرون 28 21
مطروح 25 18
السلوم 25 19
سيوة 25 17
العريش 26 19
رفح 26 20
الطور 29 20
كاترين 24 13
رأس سدر 31 19
نخل 26 13
طابا 29 21
نويبع 31 22
حلايب 30 24
شرم الشيخ 30 22
الغردقة 31 21
مرسى علم 31 22
الفيوم 28 21
بني سويف 29 19
المنيا 29 18
أسيوط 30 17
سوهاج 31 18
قنا 35 21
الأقصر 34 22
أسوان 35 22
الوادى الجديد 32 19
أبوسمبل 33 21
أبو رماد 32 24
رأس حدربة 31 23
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