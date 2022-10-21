جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمطار أبوسمبل الدولى، اليوم الجمعة، زوار المدينة، بالورود والهدايا التذكارية الفرعونية على أنغام الفلكلور الأسوانى والنوبى الأصيل، استعدادا للحدث الفلكى الفريد لتعامد.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير، بجانب تركيب أعلام مصر بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، مع رفع الأتربة من جانبى الطريق للحد من زحف الرمال، علاوة على التنسيق لتركيب شاشة العرض العملاقة بصحن معبدى أبوسمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: اكتمال استعدادات فعاليات مهرجان تعامد الشمس على تمثال رمسيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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