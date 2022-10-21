محافظ أسوان: اكتمال استعدادات فعاليات مهرجان تعامد الشمس على تمثال رمسيس

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، اكتمال استعدادات مدينة أبو سمبل السياحية لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبوسمبل، لتكون المدينة فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمطار أبوسمبل الدولى، اليوم الجمعة، زوار المدينة، بالورود والهدايا التذكارية الفرعونية على أنغام الفلكلور الأسوانى والنوبى الأصيل، استعدادا للحدث الفلكى الفريد لتعامد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير، بجانب تركيب أعلام مصر بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، مع رفع الأتربة من جانبى الطريق للحد من زحف الرمال، علاوة على التنسيق لتركيب شاشة العرض العملاقة بصحن معبدى أبوسمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى.