«التنسيقية» تنظم جلسة بشأن الحوار الوطني بمدينة ههيا.. مشكلات التجار تتصدر المشهد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - عقد عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، النائب نادر مصطفى، جلسة نقاشية، مع عدد من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية في إطار سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها التنسيقية حول الحوار الوطني بهدف الاستماع للمشكلات التي يعانيها المواطنين والحلول المقترحة لمواجهتها.

تناول اللقاء الاستماع إلى شكوى مؤجري المحلات بسور السكة الحديد بمدينة ههيا ومشكلة غلق المزلقان الرئيسي لمحطة ههيا.

وصرح النائب نادر مصطفى أن أصحاب المحلات المؤجرة بسور السكة الحديد في ههيا يعانون من العديد من المشكلات المتعلقة برفع القيم الإيجارية بشكل مبالغ فيه خاصة بعد إغلاق المزلقان الرئيسى لمحطة السكة الحديد، مؤكدا أهمية الاستماع لشكوى المواطنين من جميع الفئات كوسيلة للتعرف على أهم المشكلات التي يعانون منها، والتوصل لطرق علاجها.

فيما رحب الأهالي باهتمام النائب بالاستماع لمشكلاتهم، مؤكدين أن نزول المسئولين التنفيذيين أو المسؤولين بالحوار الوطني للشارع وبين المواطنين سيكون له بالغ الأثر في حل مشاكل المواطنين وتوصيل أصواتهم لصناع القرار.