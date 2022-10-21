«راجعين نتعلم».. مبادرات التحالف الوطنى فى القليوبية وكفر الشيخ «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بإطلاق مبادرة "راجعين نتعلم"، بالقليوبية وكفر الشيخ، لسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأكثر احتياجا فى قرى المحافظتين، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.





ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".