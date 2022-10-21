مؤتمر الحوار الوطنى والتعاونيات بمعهد التعاون بالقاهرة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وشارك فى المؤتمر مواطنون من كل الفئات لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية، ومن المقرر رفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ويعبر اللقاء عن مدى حرص إدارة الحوار الوطنى عن سماع أكبر عدد من المواطنين.

والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بإطلاق عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".