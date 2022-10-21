جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" آخر تطورات مشروعات حياة كريمة فى سوهاج. وتعمل المبادرة على تحويل قرية أم دومة لـقرية «نموذجية»، مع تدشين 18 مشروعا خدميا فى جميع القطاعات، وتوسعة مدرسة مجمع أم دومة بـ1600 متر مربع، بسعة 12 فصلا دراسيًا لـ 620 طالبا وطالبة بتكلفة بلغت ـ3 ملايين جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. عمل مستمر فى سوهاج (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.