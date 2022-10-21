وزير التعليم العالى يؤكد أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والنمساوية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، ومحمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، ومصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، وذلك بمقر الوزارة.

فى مستهل اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والنمسا خاصة فى المجالات التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية تدعيم علاقات التعاون العلمى بين الوزارة والجامعات المصرية والجانب النمساوى، مؤكدًا على ضرورة التوسع فى دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والنمساوية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

ولفت عاشور إلى إنشاء الدولة 10 جامعات تكنولوجية جديدة تغطى جميع مناطق الجمهورية، وهى جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية - بنى سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية).

وأكد الوزير على أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التى توجد بها تلك الجامعات، وتلبى احتياجات سوق العمل.

وأشار عاشور إلى نجاح التجربة المصرية الكورية فى مجال التعليم التكنولوجى من خلال التعاون بين جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) بكوريا الجنوبية وشركة سامسونج، وجامعة بنى سويف التكنولوجية.

كما استعرض الوزير منظومة التعليم العالى، مشيراً إلى أن لدينا 20 جامعة أهلية مصرية، موضحًا أن تلك الجامعات تُسهم فى تقديم تعليم عالٍ سواء على المستوى الأكاديمى أو التطبيقى، وبالتالى يُساهم فى إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية فى مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز علاقات التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية والنمساوية، وخاصة فى المجالات العملية التطبيقية بالتعاون مع الشركات الصناعية الكبرى، وكذلك رفع كفاءة التدريب، بالإضافة إلى تفعيل المزيد من أوجه التعاون فى البرامج البحثية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للبلدين، فضلًا عن التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها النمساوية.

ومن جانبه، أكد سفير النمسا بالقاهرة على استمرار التعاون بين مصر والنمسا فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على عمق العلاقات التى تربط بين البلدين خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنمسا عام 2018، وزيارة رئيس مجلس النواب النمساوى لمصر عام 2020.