التحالف الوطنى يقدم مبادرات «راجعين نتعلم» فى 3 محافظات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع عدد من المستلزمات المدرسية والحقائب، كما تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

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