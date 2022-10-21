جدة - نرمين السيد - وتعتبر المستشفى أكبر صرح طبى فى صعيد مصر على مساحة 57000 متر، وتخدم 6 محافظات بجنوب الصعيد بتعداد سكانى 15 مليون نسمة. وتقدم مستشفيات شفاء الأورمان خدماتها بالمجان للكبار والأطفال، وتتنوع ما بين عمليات جراحية وعلاج إشعاعى وكيماوى. كما تقدم تحاليل وأشعة وبنك الدم وجميع خدمات الأورام على أعلى مستوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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