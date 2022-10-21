التحالف الوطنى.. معلومات عن أهم أركان الحماية الاجتماعية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، وتعمل المؤسسات تحت مظلته، فى مختلف مجالات التنمية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة الدعم الحكومى الموجه إلى التحالف، بمقدار مليار جنيه إضافية، ليصبح إجمالى الدعم المقدم 10 مليارات جنيه مصرى، تزامنا مع كون العام الجارى، 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدنى، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.
كما وجه الرئيس بتطوير عمل التحالف الوطنى، ليتخطى نطاق المساعدات العينية، إلى النشاط التشغيلى.
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