التحالف الوطنى يقدم الدعم الغذائى والمستلزمات المدرسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شمل الدعم النقدى 107 آلاف أسرة بإجمالى 56 مليون جنيه، وتمثل الدعم الغذائى فى تقديم الوجبات المدرسية، لـ35 ألف طالب فى 10 محافظات بإجمالى مليون جنيه يوميا. جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية.

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