بالمجان.. جمعية الأورمان تنظم معرضا للأثاث بالشرقية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، معرضا للأثاث لدعم الفئات الأولى بالرعاية فى محافظة الشرقية، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسر الأولى بالرعاية.





وبين فيديو للتحالف، أن المعرض جرى تنظيمه بالمجان، من قبل جميعة الأورمان لتستفيد به الأسر الأكثر احتياجا بعده قرى فى مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.

وقد تم اختيار الأسر المستفيدة وفق معايير، منها: المستوى المادى والمعيشى للأسرة المستحقة، فضلا عن معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.