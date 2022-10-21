وبين فيديو للتحالف، أن المعرض جرى تنظيمه بالمجان، من قبل جميعة الأورمان لتستفيد به الأسر الأكثر احتياجا بعده قرى فى مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.
وقد تم اختيار الأسر المستفيدة وفق معايير، منها: المستوى المادى والمعيشى للأسرة المستحقة، فضلا عن معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمجان.. جمعية الأورمان تنظم معرضا للأثاث بالشرقية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.