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اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم بسبب إنشاء محطة مترو العريش.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية لحركة السيارات، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق العريش، في شارع الهرم بالجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات لرصد أي حالات زحام للسيارات.

 

 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو أنفاق العريش بشارع الهرم "المرحلة الثانية" ضمن مشروع محطات مترو الأنفاق الخط الرابع ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لـ(لشارع الهرم بداية من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الهرم وحتى ما قبل تقاطع شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 متر فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المنطقة الآثرية) ..وذلك إبتدأ من اليوم الجمعة 21/10/2022 حتى إنتهاء فترة الأعمال ، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

 

 

-حركة المركبات القادمة من شارع الهرم وترغب بإستكمال السير بشارع الهرم إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الآثرية يتم الدخول يميناً لشارع الشربينى "المطبعة" حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين ثم الدخول يساراً  من شارع خالد أمين وإستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ، ثم الدخول يساراً بشارع حمزه وصولاً إلى شارع الهرم عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الآثرية.

 

 

 

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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جانب من التحويلات المرورية

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تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم

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تحويلات مرورية 

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تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم لإنشاء محطة مترو العريش

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الشوارع البديلة للحركة المرورية بعد غلق شارع الهرم

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جانب من التحويلات المرورية

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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