جامعة الدول العربية: مصر تمتلك تجربة غنية فى مكافحة الفقر 

جدة - نرمين السيد - وقالت أبو غزالة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن على هامش أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتى اختتمت أمس بالعاصمة الأردنية - إن مصر تعد من الدول العربية صاحبة التجارب الفريدة والغنية القادرة على مكافحة الفقر والعنف ضد المرأة وغيرها من المشكلات الاجتماعية.

وأضافت أن الدولة المصرية تقوم بدور كبير فى تنفيذ استراتيجية ناجعة وناجحة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر برامج ومبادرة عديدة، مشيرا إلى أن هذه التجارب يتم عرضها فى اجتماعات قطاع الشئون العربية للاستفادة منها فى البلدان العربية.

ونوهت بالدور الذى تلعبه مصر، من خلال مشاركة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عبر عرض التجارب والمبادرات الاجتماعية المصرية للاستفادة منها ونقلها إلى دول العالم العربى التى تريد تنفيذها.

ولفتت أبو غزالة، إلى الدعم المصرى الكبير الذى تقدمه وزيرة التضامن الاجتماعى للملفات العديدة والكبيرة من خلال مشاركتها مع وزراء التضامن العرب كعضو فى المكتب التنفيذى، واصفة دور مصر كعضو دائم بصفتها دولة المقر، بأنه مهم جدا لأنها تنقل تجربتها للدول العربية الأخرى كما يتم أيضا الاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى ومختلف الأعضاء فى المكتب التنفيذى كنوع من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العربية.

وحول أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية فى جامعة الدول العربية إن هذه الاجتماعات تأتى فى وقت مهم جدا لأنها تحضيرية لرفع التوصيات للقمة العربية القادمة والتى ستعقد فى الجزائر الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنه تم بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام من جانب الدول العربية وكذلك أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، مشيدة بمستوى الحضور والمناقشات التى تمت بين الأعضاء فى مختلف الملفات.

وأوضحت أبو غزالة أن الدورة الحالية تعقد برئاسة الأردن وعضوية عدة دول عربية لها خبرة كبيرة فى التنمية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم استعراض تجارب عربية عدة فى موضوعات تتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة والعنف ضد الأطفال وكبار السن وسيتم رفعها إلى القمة العربية والاجتماع القادم لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وتابعت أن خلال 3 سنوات الماضية (وهى مدة الدورة الحالية للمكتب التنفيذى) فقد كانت استثنائية فى العمل الاجتماعى العربى المشترك، موضحة أنه تم خلال هذه المدة تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الهامة كانت ضمن الجهود العربية الرامية إلى احتواء جائحة كورونا ومتابعة مرحلة التعافى.

وشددت أبو غزالة على ضرورة استمرار العمل العربى المشترك فى ظل التحديات الراهنة وخصوصا فى مجال مكافحة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية مع استمرار الأزمات الحالية وخصوصا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وكشفت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لديها حرص كبير على إعداد ومتابعة الخطط والبرامج والمبادرات الاجتماعية العربية بما يتماشى مع الأولويات فى ضوء توصيات المكتب التنفيذى.

واختتمت أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أمس الخميس حيث عقدت على مدار يومى 19 و20 أكتوبر الجارى بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.