ضمن المبادرة الرئاسية.. زراعة 1000 شتلة مثمرة فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وشهدت مدينة الأقصر، حملة لزراعة 1000 شتلة مثمرة، بالتنسيق مع الدكتور محمد محىى، نقيب الزراعيين بمحافظة الأقصر، بتكليف من الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين.

وبدأت محافظة الأقصر، بالتعاون مع نقابة الزراعيين، تنفيذ حملة لزراعة 1000 شتلة مثمرة من الليمون بمنطقتى حديقة مكتبة مصر العامة، وحديقة النصب التذكارى للجندى المجهول كمرحلة أولى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال الزراعة تجرى بالتعاون بين الحى المختص ونقابة الزراعيين والإدارة العامة للحدائق والبساتين، موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الرى لتلك الأشجار حفاظا عليها وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر، لضمان عدم قطع تلك الأشجار أو الإضرار بها.

وفى سياق متصل، وبتكليف من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، زرع مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، رئيس المدينة، بالاشتراك مع مكتبة مصر العامة، ومدرسة سان جوزيف الخاصة لغات بنات لراهبات قلب يسوع المصريات، 40 شتلة يوسفى وليمون بحديقة مكتبة مصر العامة، تفعيلا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" للحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى وزيادة الرقعة الخضراء، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخى المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت نيفين أيوب، مديرة المدرسة، أن المبادرة تأتى من أجل توجيه الاطفال فى سن مبكرة بغرس القيم الخضراء وتشجيع المشاركة الفعلية لهم وتنمية قدراتهم فى نبذ العادات والسلوكيات البيئية السيئة.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة وجهت بعض تلاميذ المدرسة، وعددهم 40 تلميذة بزراعة 40 شتلة مثمرة وكتابة اسم كل تلميذ على كل شتلة كارتباط وجدانى بالشجرة عند الكبر، وأيضا حثهم على المشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.