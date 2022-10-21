أسيوط تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد إن المحافظة شاركت اليوم الجمعة فى ماراثون للدراجات الهوائية نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية فى وقت واحد بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية وتأكيدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.





ولفت محافظ أسيوط إلى إنابة علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة لحضور فعاليات الماراثون الذى يشارك فيه أكثر من 200 شاب وفتاة.

وبدأت فعاليات الماراثون بإطلاق بالونات عليها أعلام مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصورتا الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعدها أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة البدء عبر الفيديو الكونفرانس فى تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وانطلق المتسابقون بالدراجات من أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة مرورا بميدان الحرب والسلام والخزان الصغير ونادى الشبان المسلمين حتى كلية الآداب وصولا إلى خط النهاية أمام نادى ناصر بمنطقة الوليدية بحى شرق مدينة أسيوط.

وأعرب السكرتير العام المساعد عن سعادته بمشاركة الشباب فى ماراثون الدراجات الذى يقام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية ومد جسور التواصل والتعاون والإخاء بين البلدين الذى يمتد لأعوام وعصور مؤكدا أن هناك امتدادا شعبيا بين البلدين إلى جانب التعاون الحكومى وتوافق الرؤى وتعزيز إطر التعاون بين الدولتين.

وأشار إلى اهتمام محافظ أسيوط بالرياضة ونشر ثقافة ممارستها اليومية وجعلها أسلوب حياة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب. وبدوره، أوضح الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أنه سيتم تكريم الفائزين فى الماراثون تحفيزا للتنافس الرياضى.

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