جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود الدولة فى هذا الصدد. وتحرص الدولة على شن الحملات بشكل مفاجئ داخل المدارس، وإجراء التحاليل الطبية للسائقين باستمرار، مع استهداف حافلات الجامعات والمعاهد العليا، وإخطار وزارة التعليم بنتائج العينات لاتخاذ الإجراءات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولة تواجه تعاطى المخدرات بين سائقى حافلات المدارس (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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