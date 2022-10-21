نجم مانشستر يونايتد السابق: محمد صلاح أفضل من رونالدو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - تحدث أوين هارجريفز، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، عن النجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، مؤكدا أنه أحد أفضل لاعبي البريميرليج بفارق أميال.

وقال هارجريفز، فى تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، "عندما تقارن بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو فإن صلاح أحد أفضل اللاعبين فى الدورى بفارق أميال".

وأضاف لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، "من دواعى سرورى مشاهدة صلاح ويمكنه اللعب فى كل مكان، هذا الرجل أحد العظماء والأهداف ستأتى قرب نهاية الموسم، يمكنه ضمان ذلك، لقد كانت بداياته بطيئة وأحيانًا تجف الأرقام، حتى بالنسبة للعظماء، نرى ذلك حتى مع رونالدو هذا الموسم".

ويستعد محمد صلاح مع ليفربول لمواجهة مضيفه فريق نوتينجهام فورست، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح فى التدريبات أمس، وسط حالة من السعادة، بعد الفوز الذى حققه الفريق أمس الأول الأربعاء، على ضيفه فريق وست هام يونايتد، بهدف نظيف، سجله الأوروجوايانى داروين نونيز.

وحقق ليفربول فوزه الثانى على التوالى فى البريميرليج، بعدما قاد محمد صلاح الريدز فى الفوز على مانشستر سيتي فى الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالى برصيد 16 نقطة، ويتصدر أرسنال برصيد 27 نقطة.