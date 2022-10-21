دراسة: اهتمام مصر بقضايا المناخ يؤكد إدراك القيادة السياسية لخطورة الظاهرة

جدة - نرمين السيد - أكدت دراسة قانونية حول قضايا تغير المناخ، أن انعقاد مؤتمر المناخ العالمى فى دورته الـ 27 بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر المقبل، يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لملف تغير المناخ، وإدراك القيادة السياسية للتهديدات الخطيرة التى تشكلها هذه الظاهرة.





جاء ذلك فى الدراسة التى أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخرى بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، وحملت عنوان "دور مصر فى تعزيز مفهوم العدالة المناخية وإنفاذ مبادىء الإنصاف فى COP27" والتى نشرتها دورية (دراسات حقوق الإنسان) الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات فى عددها الأخير والذى خصص لموضوع تغير المناخ.

وأشارت الدراسة إلى أن استضافة هذا الحدث الدولى، يؤكد دور مصر فى دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مشددة على أن المعالجة الناجحة لهذه الظاهرة العالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية من خلال مقاربة شاملة تعتمد على كافة التخصصات ذات الصلة، وتشكل فيها "العدالة المناخية" محورا أساسيا، لا سيما وأن الدول النامية هى الأكثر تضررا من أزمة تغير المناخ، فى ضوء أن الدول الصناعية الكبرى صاحبة القدر الأكبر من الانبعاث الحرارى.

وركزت الدراسة على 3 محاور رئيسية تتمثل فى الإطار القانونى الدولى لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومفهوم العدالة المناخية وعلاقته بمبادىء العدل والإنصاف فى توزيع الأعباء الناجمة عن هذه الظاهرة وانعكاس ذلك على الاتفاقيات الدولية السارية بشأن تغير المناخ، ودور مصر فى تعزيز مفهوم العدالة المناخية وإنفاذ مبادىء الإنصاف خلال مؤتمر شرم الشيخ المرتقب.

وأكدت الدراسة أن مؤتمر شرم الشيخ بوصفه أكبر مؤتمر حول موضوع التغير المناخى فى العالم، بمشاركة من ممثلى حكومات الدول الأطراف، والشركاء من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدنى والقطاع الأكاديمى والمؤسسات البحثية، يؤكد الدور الريادى لمصر فى هذا المجال، ويشكل فرصة سانحة لكى تعزز مصر دورها الإقليمى والدولى فى مواجهة أزمة تغير المناخ من خلال منظور شامل يقوم على تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة الظاهرة، مع عرض أفضل الممارسات المتعلقة بتغير المناخ فى إفريقيا والمناطق الأخرى، من خلال مقاربة تحقق مصالح الدول النامية والأكثر تضررا من أزمة تغير المناخ.

ولفتت دراسة المستشار عادل ماجد إلى أنه من المهم أن تبرز مصر خلال المؤتمر حجم مساهماتها الوطنية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وجهودها الوطنية وفى مقدمها "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر NCCS 2050" الأمر الذى من شأنه الاستفادة من فرص التمويل والمساعدات التى يتيحها الإطار الدولى لتغير المناخ، بما يسهم فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ، معربا عن ثقته فى قدرة مؤسسات الدولة على الاضطلاع بهذه المهام جميعا على نحو يرسى دعائم الأمن والرفاه للبشرية جمعاء.