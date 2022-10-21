الأرصاد تعلن: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الخريفية مستمرة اليوم على كافة أنحاء البلاد، ومقرر أن نشهد انخفاضا فى درجات الحرارة.





وأضافت غانم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا معتدلة فى درجات حرارتها، وهناك امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجوى العليا.

وتابعت: «هذه العوامل ستساعدنا على الإحساس بالأجواء من مائلة للحرارة إلى المعتدلة خلال فترة النهار، خوصا فى محافظات الوجه البحرى وسواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، بينما تكون الأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فى فترات النهار».

وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، فإن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ وسنشعر بالأجواء المائلة للبرودة».

وأشارت، إلى أن اليوم سيشهد استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وستكون خفيفة على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحرى، وبعض مناطق شمال البحر الأحمر.

وأوضحت، أن فرص الأمطار ستكون مستمرة على بعض المناطق من سيناء ما بين خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء، ونتيجة استمرار سقوط الأمطار أمس واليوم ووجود الطبيعة الجبلية والجغرافية فى هذه المناطق ستتشكل بعض السيول على أغلب الطرق فى سيناء أو بعض المناطق من خليج السويس.