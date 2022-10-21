مذكرة تفاهم بين الأعلى للمستشفيات الجامعية والمجلس العربى للاختصاصات الصحية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور عادل العدوى رئيس المكتب التنفيذى للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، وعمر بن عوض الرواس الأمين العام للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، وحسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير على أهمية توقيع البروتوكول لتعزيز التعاون المُشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية الشقيقة، وتوثيق علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدان العربية من أجل توفير أفضل خدمات تعليمية وطبية وصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يساهم فى اعتماد البرامج الطبية والتدريب، وتنظيم أنشطة علمية وبحثية مشتركة بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأشار الوزير إلى دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المصرية فى التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن حُسن استغلال مواردها وتنميتها، لافتًا إلى المكانة المرموقة التى تحتلها منظومة المستشفيات الجامعية والقيمة العلمية للكوادر والكفاءات البشرية العاملة بها والتى تنعكس على مستوى تقديمها لخدمات التعليم الطبى والعلاج والتدريب والبحث العلمى، معربًا عن ترحيب مصر بنقل خبراتها فى هذا المجال وإتاحة الإمكانات العلمية التى تمتلكها المؤسسات التعليمية لخدمة أشقائها فى الدول العربية.

وأشار عادل العدوى إلى أن هذا التعاون يُعزز من دور مصر كوجهة رائدة فى مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبى، كما يجعل من المستشفيات الجامعية مركزًا فى مجال التدريب للدارسين من الدول العربية.

ومن جانبه، أوضح عمر بن عوض الرواس أن البروتوكول يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية فى الوطن العربى من خلال تأهيل الأخصائيين فى مختلف المجالات الصحية، ورفع المستوى العلمى والعملى لمُقدمى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية البروتوكول فى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية المعنية والمجالس والهيئات الوطنية للاختصاصات الصحية والهيئات العالمية، وتوسيع الاستفادة من خبرة الأطباء المصريين فى كافة مجالات الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل كافة التخصصات الطبية، وكذلك التمريض وطب الأسنان، والتعليم الطبى والبحث العلمى.

وأشار حسام عبدالغفار إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه يهدف لبناء علاقات تعاون بين الطرفين فى المجالات الصحية بما يُحقق المصلحة المُشتركة للجانبين، ومدته 4 سنوات قابلة للتجديد، وتنص بنود البروتوكول على:

1.دعم الاعتماد المؤسسى والبرامجى للمؤسسات الصحية التابعة للجامعات المصرية لفرص التدريب فى برامج المجلس العربى للاختصاصات الصحية وفق أنظمته من خلال التواصل المُباشر معها.

2.التعاون فى تنظيم امتحانات المجلس العربى للاختصاصات الصحية وفق أنظمته.

3.تخطيط وتنفيذ الدورات التدريبية والدراسات والبحوث فى المجالات ذات الأولوية للطرفين.

4.تبادل الخبرات فى مجالات التعليم والتدريب والتقييم وتقديم الأنشطة العلمية المُشتركة.