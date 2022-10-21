وزير سيراليونى يزور «القومى لبحوث المياه» للاطلاع على التجربة المصرية

جدة - نرمين السيد - وتفقد الوزير، وفقا لبيان صحفى لوزارة الرى، المعامل المركزية للرصد البيئى التابعة للمركز ، وزيارة الأقسام المختلفة بالمعامل، واستعراض الأنشطة التى يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه للمشاريع القومية، والتجارب البحثية التى يتم تنفيذها بالاشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز وقطاعات الوزارة المختلفة، وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة.

كما قام بزيارة وحدة تحلية المياه المالحة المنفذة بالمركز، حيث اطلع على التجربة البحثية الخاصة باختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة، وزيارة التجربة البحثية التى تم تنفيذها بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية والمتمثلة فى تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحى الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية الممتدة والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة.

وتفقد الوزير التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى حديثة مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، وتفقد تجربة استخدام الأسمدة العضوية الناتجة من المعالجة فى الزراعة وتأثير السماد على النبات بنماذج نظم الرى الحديث.

تلى ذلك زيارة معمل المناخ التابع لمعهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية للتعرف على إمكانيات المعهد فى مجالات مراقبة وتحليل البيئة والتغيرات المناخية باستخدام أحدث النماذج العددية، وعرض مخرجات النماذج الخاصة بالتغيرات المناخية حتى عام 2100 والتى تم تطبيقها على دولة سيراليون.

كما تم زيارة معهد بحوث المياه الجوفية للاطلاع على أهم الأنشطة البحثية والتطبيقية التى يقوم بها المعهد لتحقيق الإدارة المستدامة ومراقبة المياه الجوفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا.

كما قام بزيارة النموذج الطبيعى لقناطر ديروط الجديدة مستعرضا شرح عن النموذج وأهم الدراسات التى تتم فى أثناء إنشاء وتشغيل قناطر ديروط الجديدة بالاستفادة من قدرات معهد بحوث الهيدروليكا فى استخدام النماذج العددية والفيزيائية.