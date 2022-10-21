حياة كريمة تجهز مشغلا كاملا بالمعدات والآلات لتدريب السيدات.. فيديو

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، أنه جرى تجهيز المشغل على أحدث الأجهزة من ماكينات خياطة ومقصات كهربائية وكل ما يلزم.

وأشار إلى أن السيدات سيحصلن على استفادة مباشرة من حيث التدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل وخبرة: «هناك استفادة غير مباشرة أيضا، من حيث التأهيل لسوق العمل وإمداد المصانع بأيادٍ متدربة».

وشدد، على أن «حياة كريمة» لا تقتصر على بناء البنيان، ولكن الجانب الإنسان مهم جدا، فيما أكد رؤوف حسن متطوع بالمبادرة فى مدينة 6 أكتوبر، أن المشغل يدعم الأسر المنتجة وأن تتدرب كل سيدة معيلة على حرفة الخياطة أو التفصيل أو التطريز وهو ما سيساعدها على العمل فى المركز أو إحدى مصانع الملابس.

وأكد، أن المبادرة تعمل على توفير حياة كريمة لكل إنسان فى مصر، حيث يتم تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع وتمس كل إنسان مصرى فى مناطق مختلفة ومترامية بعيدة عن القاهرة.

وأشار عيد الأسيوطى مسئول التدريب بمشروع المشغل، إلى أنه جرى إعداد برنامج مكثف مدته 3 أشهر، يستهدف تخريج 50 متدربا، حيث يتم البداية بمحاضرات نظرية لتعريف المتدرب وأنواع الماكينات، ثم التدريب العملى على مراحل متعددة، بعدها يتم توفير فرص عمل.