«ابدأ» حكاية هدف مصرى جديد.. الجنيه يساوى 250

جدة - نرمين السيد - قال عبد الرحمن عمر، مدير المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة مبادرة "ابدأ"، إن الدولة، وفرت فائض طاقة يسمح ببناء قاعدة صناعية قوية، ونمتلك الطرق والموانئ التى تؤهل مصر لتصبح مركزا لوجيستيا وصناعيا كبيرا.





وأضاف عمر -خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"- أن كل جنيه نستثمره فى الصناعة، يوفر 250 جنيها من الفاتورة الاستيرادية، والاهتمام بملف الصناعة له نتائج إيجابية ونرغب أن يكون اقتصاد مصر منتجا وتكون الصناعة مؤثرة. وتابع أن "ابدأ" مبادرة تدعم الصناعة وتعمل على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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