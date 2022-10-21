مصر تفوز بإقامة مكتب إقليمى للمنظمة البحرية الدولية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتمت الموافقة عليه فى لجنة التعاون التقنى رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور مصر الريادى وتاريخها المؤثر فى كل المجالات ومنها المجال البحرى، بالإضافة إلى أن مصر لديها أعرق الجامعات المصرية فى مجال التعليم والتدريب البحرى.

وووفقا لبيان وزارة النقل اليوم الجمعة، يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الدور المصرى لقطاع النقل البحرى على المستوى الدولى وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفى إطار جهود المهندس كامل الوزير وزير النقل لإنشاء مكتب اقليمى للمنظمه البحرية الدولية (IMO) بمصر وجهود قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.



وكما يعد هذا الفوز تتويجا لجهود كل الجهات المعنية بالدولة مثل وزارتى النقل والخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفاده من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر إذ أنه لا يوجد مكتب تمثيل إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون مركزا مشعا لتدريب كوادر بحرية معتمده وقوية تدفع بالمنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية خصوصا فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب فى مصر فى عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد على توحيد الفكر العربى وزيادة الصناعات البحرية طبقا للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

ومع تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة فى اجتياز المراجعات الإلزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية وسيتم اعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقنى للمنظمه البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر 2022.